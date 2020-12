Archivierter Artikel vom 22.04.2020, 13:40 Uhr

Mainz

Staatskanzlei: Gemeinsames Vorgehen in Corona-Krise wichtig

Nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Landesregierung ist in der Corona-Krise ein möglichst geschlossenes Vorgehen der staatlichen Ebenen von großer Bedeutung. Daher hätten sich die Regierungschefs von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, dem Saarland und Bremen darauf verständigt, die bisher dringende Empfehlung zum Tragen einer Alltagsmaske im ÖPNV oder in Geschäften ab dem kommenden Montag (27. April) in eine Pflicht zu überführen, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei in Mainz vom Mittwoch. Der Start am Montag gebe Bürgern und Handelsunternehmen die nötige Zeit, um sich vorzubereiten. Über Details wollte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittag informieren.