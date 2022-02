Staatskanzlei bestätigt Termin für Rheinland-Pfalz-Tag

Landtag, Landesregierung und Stadt haben am Mittwoch den Termin für den Rheinland-Pfalz-Tag vom 20. bis 22. Mai in Mainz bestätigt. Die Entscheidung sei nach sorgfältiger Abwägung aller Faktoren gemeinsam getroffen worden, teilte die Staatskanzlei mit. „Mit Blick auf die wärmere Jahreszeit und die geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen erscheint es nun realistisch, dass Großveranstaltungen im Mai wieder möglich sein werden.“

„Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause freuen wir uns sehr darauf, zum 75. Geburtstag von Rheinland-Pfalz das Landesfest in Mainz zu feiern“, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Bei den weiteren Planungen stehe der Infektionsschutz an vorderster Stelle. Von der Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages solle auch ein Zeichen für die Veranstaltungsbranche ausgehen. „Nach mehr als zwei Jahren mit vielen Einschränkungen aufgrund der Pandemie kehrt ein Ausdruck der Lebensfreude in unsere Stadt zurück“, fügte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling hinzu.

Der Landtag Rheinland-Pfalz öffnet zur 75-Jahr-Feier der Landesverfassung seine Türen für alle Bürgerinnen und Bürger. Vor und im Parlament soll es ein vielfältiges Programm geben. Auf einem Markt werden sich auch die rheinland-pfälzischen Partnerregionen Burgund-Franche-Comté, Oppeln und Mittelböhmen präsentieren – mit Informationsangeboten und kulinarische Spezialitäten.

© dpa-infocom, dpa:220223-99-250895/3