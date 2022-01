Koblenz

Staatsfolter in Syrien: Verteidigung fordert Freispruch

Im laut Bundesanwaltschaft weltweit ersten Strafprozess um Staatsfolter in Syrien hat die Verteidigung einen Freispruch gefordert. Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz sagte der Anwalt Yorck Fratzky am Donnerstag in seinem Plädoyer, der Angeklagte Anwar R. habe weder selbst gefoltert noch Anweisungen dazu gegeben. Im Gegenteil, der 58-Jährige habe sogar für Freilassungen von Gefangenen gesorgt. Laut Fratzky wollte der frühere syrische Oberst am Donnerstagnachmittag von seinem Recht des letzten Wortes des Angeklagten Gebrauch machen. Er hatte bei Prozessauftakt die Vorwürfe der Anklage abgestritten. Das Urteil will der Staatsschutzsenat voraussichtlich am 108. Verhandlungstag am 13. Januar verkünden.