Trier

Staatsanwaltschaft Trier: Ex-Freund in den Rücken gestochen

Weil sie versucht haben soll, ihren Ex-Freund mit zwei Messerstichen in den Rücken zu töten, ermittelt die Staatsanwaltschaft Trier gegen eine 41-jährige Verdächtige. Der Vorwurf gegen die Frau aus Trier laute auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung, teilte die Anklagebehörde am Dienstag mit. Die Tat ereignete sich demnach am Montag.