Trier

Staatsanwaltschaft: Sohn wollte Freund der Mutter töten

Mit einem Messerstich soll ein 19-Jähriger den Freund seiner Mutter in Konz (Kreis Trier-Saarburg) lebensgefährlich verletzt haben. In betrunkenem Zustand habe er dem 53 Jahre alten Opfer am Sonntagabend „wuchtig“ mit einem Küchenmesser in den Bauch gestochen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Trier mit. Ermittelt werde wegen des Verdachts der versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung gegen den Heranwachsenden aus Konz.