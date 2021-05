Mainz

Staatsanwaltschaft ermittelt nicht gegen Höfken

Die Staatsanwaltschaft leitet in der Beförderungsaffäre kein Ermittlungsverfahren gegen die frühere rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken und ihren Staatssekretär Thomas Griese (beide Grüne) ein. Es sei kein Anfangsverdacht für ein strafbares Verhalten der beiden Angezeigten gegeben, begründete die Anklagebehörde am Montag in Mainz. „Insbesondere ist der Straftatbestand der Untreue nicht erfüllt.“