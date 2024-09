Staatsanwaltschaft: Ehepaar wurde mit Messer verletzt

Ein 63-Jähriger soll nachts in ein Wohnhaus eingedrungen sein und ein Ehepaar verletzt haben. Er wird als Verdächtiger festgenommen. Jetzt werden Details bekannt.

Ramstein-Miesenbach (dpa/lrs) – Nachdem ein 63-Jähriger ein Ehepaar nachts in ihrem Zuhause in Ramstein-Miesenbach (Landkreis Kaiserslautern) verletzt haben soll, gibt es neue Informationen. Wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mitteilte, handelte es sich bei der Tatwaffe, mit der die beiden bei dem nächtlichen Angriff verletzt wurden, um ein Messer.

Der 63-jährige Verdächtige wurde nach dem Angriff noch in der Nacht festgenommen und befindet sich den Angaben nach seitdem in Polizeigewahrsam. Die Opfer, eine 40-jährige Frau und ein 45 Jahre alter Mann, erlitten leichte Verletzungen. Die genauen Hintergründe oder das Motiv der Tat sind weiter unklar. Die Ermittlungen dauern an.