Staatsanwalt: Mehr als zwei Jahre Haft für Ex-Bürgermeister

Im Prozess gegen den früheren Oppenheimer Bürgermeister Marcus Held (SPD) hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten wegen Untreue, Bestechlichkeit und Verstößen gegen das Parteiengesetz beantragt. Held habe seine Stellung als ehrenamtlicher Bürgermeister der Kleinstadt am Rhein für seine persönlichen Zwecke missbraucht, sagte Staatsanwalt Thomas Bartsch am Montag in Mainz. „Er handelte aus Eigennutz durch Einschaltung eines nicht erforderlichen Maklers.“

In dem Anfang Mai begonnenen Prozess am Landgericht Mainz geht es um Maklercourtagen beim Ankauf von Grundstücken in Oppenheim in Gesamthöhe von 205.000 Euro sowie um Spenden an den SPD-Ortsverein über 24.600 Euro. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Held habe unter Ausnutzung seiner Stellung dafür gesorgt, dass der Steuerberater F. die „nicht notwendigen und rechtsgrundlosen Maklercourtagen“ erhalten habe, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Im Gegenzug habe sich F. bereit erklärt, „etwa zehn Prozent der Maklergebühren unter anderem zur Finanzierung des Bundestagswahlkampfs von Marcus Held an den SPD-Ortsverband zu spenden“.

© dpa-infocom, dpa:211213-99-365960/2