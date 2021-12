Staatsanwalt: Lebenslange Haft in Mordprozess ohne Leiche

Im Mordprozess um den Mord ohne Leiche gehen die Anträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor dem Landgericht Saarbrücken weit auseinander. Während die Staatsanwaltschaft am Freitag auf Mord plädierte und für die zwei deutschen Angeklagten (beide 56) lebenslange Freiheitsstrafen forderte, beantragten die Verteidiger jeweils einen Freispruch.

Die Männer sollen im September 1991 in einem Wald bei Wadgassen einen 27-Jährigen aus Völklingen heimtückisch getötet und vergraben haben. Ein dritter Angeklagter hatte sich im Januar 2021 im Gefängnis das Leben genommen und einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er die Tat der drei gestanden hatte. Eine Leiche ist aber nie entdeckt worden. Die Verteidiger betonten am Freitag im Gericht, ein Mord sei ihren Mandanten nicht nachzuweisen.

Beide Angeklagte wollten sich auch in ihrem letzten Wort nicht zu den Anschuldigungen äußern. Einer von ihnen hatte das zwar zuletzt angekündigt, tat es dann aber doch nicht. Ein Urteil will das Landgericht am 21. Dezember (9.00 Uhr) verkünden.

