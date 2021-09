Kaiserslautern

Staatsanwalt fordert lebenslange Haft gegen 38-Jährigen

In einem Mordprozess gegen einen 38 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Kaiserslautern hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Das teilte ein Justizsprecher mit. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im März seine Mutter und deren Lebensgefährten getötet zu haben. Grund für die Tötung der Frau war demnach ein Streit über die Zukunft des gemeinsam bewohnten Gehöfts. Den Mann erschlug der Beschuldigte der Anklage zufolge im Schlaf, um die Tat an der Mutter zu verdecken. Dem 38-Jährigen wird auch Brandstiftung vorgeworfen. Die Verteidigung plädierte auf Totschlag. Das Urteil wird am 12. Oktober erwartet.