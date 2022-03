Saarbrücken

Landtag

SR: Tobias Hans bei TV-Runde der Spitzenkandidaten dabei

Der saarländische Ministerpräsident und Spitzenkandidat für die CDU, Tobias Hans, wird trotz einer Corona-Infektion bei der TV-Runde des Saarländischen Rundfunks (SR) zum Wahlkampf-Endspurt dabei sein. Hans werde am (heutigen) Donnerstagabend (20.15 Uhr) von zuhause aus der Quarantäne zur Live-Sendung zugeschaltet, teilte SR-Sprecher Peter Meyer am Donnerstag in Saarbrücken mit. Die Teilnahme des Regierungschefs war nach Bekanntwerden seiner Corona-Infektion am Mittwoch zunächst offen gewesen. Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt.