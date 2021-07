Saarbrücken

Spritztour mit Folgen: 13-Jähriger am Steuer erwischt

In Saarbrücken hat eine Polizeistreife einen erst 13 Jahre alten Jungen beim Autofahren erwischt. Am Dienstagnachmittag sei den Beamten das Auto aufgefallen, das „auf unsichere Art und Weise augenscheinlich von einem Kind gesteuert wurde“, teilte die Polizei mit. Das Auto fand die Polizei demnach in der Nähe mit herabgelassenen Fensterscheiben, den jungen Autofahrer mit seiner Familie am dortigen Weiher. Die Familie habe „ziemlich ungehalten“ reagiert, hieß es, den Fahrzeughalter erwarte ein Strafverfahren wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.