Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 12:10 Uhr

Spritpreise in Krise im Keller: Inflationsrate sinkt weiter

Saarbrücken (dpa/lrs) – Energie deutlich günstiger, Nahrungsmittel teurer: So lässt sich die Entwicklung der Verbraucherpreise im Saarland im Mai grob beschreiben. Unter dem Strich stand im Vergleich zum Vorjahresmonat eine Inflationsrate von 0,6 Prozent, wie das Statistische Amt des Saarlandes am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Im Vormonat hatte sie bei 0,7 Prozent gelegen.