Bitburg

Sportzentrum für karnevalistischen Tanzsport eröffnet

Der karnevalistische Tanzsport der Rheinischen Karnevals-Korporationen (RKK) hat jetzt eine feste Anlaufstelle: Am Freitag wurde in Bitburg ein entsprechendes Sport- und Leistungszentrum eröffnet, wie RKK-Präsident Hans Mayer sagte. Das Zentrum, das in eine Sportschule einzieht, solle „ein Dach“ sein für die Aktivitäten rund um den Tanzsport der zugehörigen 1400 Vereine mit rund 44 000 Tänzern in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, dem Saarland und Baden-Württemberg.