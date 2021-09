Germersheim

Sportwagen so laut wie Kreissäge: Fahrer aus Verkehr gezogen

Ein 21-jähriger Sportwagenfahrer ist wegen Lärmbelästigung in Germersheim von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Mit gemessenen 100 Dezibel erreichte der manipulierte Sportwagen am Samstagmittag „das Geräuschniveau einer Kreissäge“, wie die Polizei am Montag mitteilte. Für das Fahrzeug zugelassen gewesen wären 77 Dezibel, erläuterte ein Sprecher. Die Kontrolle durch die Beamten ergab, dass die Auspuffanlage bearbeitet worden war. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und wird nun von einem Gutachter geprüft. Dem Fahrer drohen laut Polizei Kosten von 500 bis 1000 Euro für Abschleppdienst, Gutachten und Bußgeld. Auch den Fahrzeughalter erwarte ein Bußgeldverfahren.