Mainz

Sportdirektor Schmidt: U21-Kapitän Burkardt „unverkäuflich“

Sportdirektor Martin Schmidt vom FSV Mainz 05 hat einen zeitnahen Abgang des deutschen U21-Kapitäns Jonathan Burkardt so gut wie ausgeschlossen. „Wahrscheinlich wird es ein Schild sein mit „unverkäuflich“, ganz klar, weil er für uns unheimlich wichtig ist“, sagte Schmidt am Samstag im TV-Sender Sky auf die Frage nach einem Preisschild für den 21 Jahre alten Angreifer. Burkardt spielt in Mainz bislang eine starke Saison und kommt bereits auf sieben Liga-Tore.