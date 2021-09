Worms

Sportboot fängt Feuer während der Fahrt: 10.000 Euro Schaden

Ein Sportboot ist während der Fahrt aus dem Wormser Yachthafen in Flammen aufgegangen und hat einen Totalschaden davongetragen. Die beiden Insassen – zwei junge Männer – blieben unverletzt, wie die Polizei in Ludwigshafen am Donnerstagmorgen mitteilte. Als die Männer einen lauten Knall im Motorraum hörten, hätten sie sich in den Vorderteil des Bootes begeben und seien dort von einem anderen Sportboot gerettet worden.