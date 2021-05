Sportboot explodiert und gesunken: Besitzer leicht verletzt

Neuwied (dpa/lrs). Ein Sportboot ist im Hafen von Neuwied explodiert und ausgebrannt. Der Besitzer des Bootes wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Knapp sechs Stunden waren mehr als 60 Einsatzkräfte vor Ort, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Mittwoch mitteilte. Das Boot sei nach der Explosion am Dienstagnachmittag komplett gesunken und habe geborgen werden müssen. Die Feuerwehr zog es an einem Seil aus dem Wasser.

Der 74 Jahre alte Besitzer hatte das Boot an einer Tankanlage im Jachthafen vom Hafenmeister betanken lassen. Der Polizei zufolge entzündeten sich anschließend vermutlich beim Starten des Motors angesammelte Benzindämpfe und explodierten. Die Höhe des Schadens schätzte die Polizei auf etwa 100.000 Euro.

