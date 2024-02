Spielzeugmachete löst Polizeieinsatz aus

ARCHIV – Ein Blaulicht leuchtet während eines Einsatzes auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Eine Spielzeugmachete hat in Ludwigshafen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachteten Zeugen am Sonntag, wie ein Mann mit einer vermeintlichen Machete in Richtung des Fastnachtsumzugs lief und dabei wild gestikulierte. Für die Polizisten war demnach unklar, ob das Messer echt war. Deshalb fixierten sie den 28-Jährigen laut Mitteilung. Erst danach stellten sie fest, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelte.

Attrappen zu tragen, die wie täuschend echte Schusswaffen aussehen, sei verboten, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Auch andere waffenähnliche Gegenstände sollten demnach zu Hause bleiben – auch an Fastnacht. Sie könnten andere Menschen verunsichern und für die Besitzer gefährlich werden, weil die Polizei von einer gefährlichen Waffe ausgehen müsse.

