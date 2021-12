Spiel zum Jahresende: Kaiserslautern fordert Braunschweig

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat am letzten Spieltag vor der Winterpause ein echtes Topspiel vor der Brust. Zum Rückrundenauftakt der 3. Fußball-Liga tritt der Tabellensechste am Samstag (14.00 Uhr) beim Zweiten Eintracht Braunschweig an. Mit einem Auswärtssieg könnte der FCK in der Tabelle an den Braunschweigern vorbeiziehen.

„Wir freuen uns alle auf diese Partie. Ich habe immer gesagt, dass das Allerwichtigste ist, dass man am 38. Spieltag unter den ersten Drei steht. Wir wollen in Braunschweig gewinnen und diese Aufgabe wollen wir am Samstag angehen“, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Donnerstag. Er kann dabei wieder auf Philipp Hercher und Felix Götze zurückgreifen, die ihre Verletzungen auskuriert haben. Dagegen fällt René Klingenburg weiter aufgrund eines grippalen Infekts aus. 250 FCK-Fans unterstützen die Roten Teufel in Braunschweig.

