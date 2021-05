Mainz

Spiegel will Artenschutz voranbringen

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) will den Artenschutz mit einer Vogelschutzwarte und regionalen Naturschutzstationen voranbringen. „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren das Artensterben zu stoppen“, sagte Spiegel am Freitag in Mainz anlässlich des Internationalen Tags der biologischen Vielfalt (22. Mai). Dafür solle das Aktionsprogramm zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie stärker genutzt werden, um lebenswerte Innenstädte und Dörfer zu gestalten.