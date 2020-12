Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 17:40 Uhr

Mainz

Spiegel für Beratung für Eltern intergeschlechtlicher Kinder

Für Eltern intergeschlechtlicher Kinder gibt es nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen Familienministerin Anne Spiegel keine eigenen Beratungsstellen. Die Grünen-Politikerin will sich deshalb bei der Video-Schalte der Jugend- und Familienminister der Länder am Mittwoch für den Aufbau solcher Beratungsstrukturen einsetzen, wie das Ministerium am Dienstag in Mainz ankündigte. Bei dem Antrag geht es auch um Beratungs- und Versorgungsangebote für intergeschlechtliche Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.