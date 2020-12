Mainz

Spiegel: Deutschland soll mehr Flüchtlinge aufnehmen

Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel hat mit Blick auf die Zustände in den griechischen Aufnahmezentren die Bundesregierung aufgefordert, 5000 Menschen zusätzlich aufzunehmen. „Die von Ländern und Kommunen angebotenen Plätze wurden bisher nicht ausgeschöpft. Das darf so nicht bleiben“, sagte die Grüne-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl und Integrationsministerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die Lage in den Flüchtlingslagern in Griechenland ist nach wie vor katastrophal.“ Viele Menschen befänden sich in unhaltbaren Situationen.