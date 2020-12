Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 10:30 Uhr

Spiegel: Aufnahme von 50 Kindern „Tropfen auf heißen Stein“

Mainz (dpa/lrs) Die geplante Aufnahme von 50 Minderjährigen aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln nach Deutschland reicht nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) bei weitem nicht aus. „50 Kinder sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mit so einer geringen Zahl zu starten, ist allenfalls ein humanitäres Feigenblatt“, kritisierte Spiegel am Mittwoch in Mainz. Für Rheinland-Pfalz wären dies – berechnet nach dem Königsteiner Schlüssel – zwei bis drei Aufnahmen.