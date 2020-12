Archivierter Artikel vom 05.03.2020, 12:20 Uhr

Mainz

Spiegel: 5000 Menschen aus griechischen Lagern aufnehmen

Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) hat gefordert, Deutschland solle 5000 schutzbedürftige Menschen aus den völlig überfüllten griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen. „Die dramatischen Szenen an der griechischen Grenze zeigen, dass die griechischen Behörden mit der Situation überfordert sind“, sagte Spiegel am Donnerstag in Mainz.