Mainz

Spezialkräfte finden Waffen bei Zwangräumung

Bei einer Zwangsräumung in Mainz hat die Polizei Schusswaffen und andere gefährliche Gegenstände gefunden. Dabei drangen Spezialkräfte am Donnerstag im Stadtteil Ebersheim in ein Wohnaus ein. „Der 46-jährige Bewohner war in der Vergangenheit bereits vermehrt polizeilich aufgefallen, und es bestanden Hinweise auf den Besitz von Waffen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Nachdem der Mann auf Klingeln und Anrufe nicht reagiert habe, hätten sich die Spezialkräfte Zutritt verschafft.