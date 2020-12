Archivierter Artikel vom 15.03.2020, 09:20 Uhr

Speyer zeigt Sonderausstellung zur Aussöhnung mit Frankreich

Mit einer Sonderausstellung lotet das Historische Museum der Pfalz in Speyer vom 9. Mai an die Aussöhnung und Freundschaft mit dem französischen Nachbarn aus. Anlass der Schau „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945-1999“ ist der 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai. Die Ausstellung zeigt bis 28. März 2021 seltene Fotodokumente und Exponate aus privaten und öffentlichen Sammlungen in Deutschland und Frankreich.