Speyer

Speyer gedenkt Aufnahme von Dom in Unesco-Liste vor 40 Jahren

Mit einem Festakt gedenkt Speyer am Samstag (18.00 Uhr) der Aufnahme des Doms in die Liste des Unesco-Welterbes vor 40 Jahren. Erwartet werden unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Die Festrede im Dom wird Mechtild Rössler halten, die bis Ende September als Direktorin dem Unesco-Welterbezentrum in Paris vorstand. Am Sonntag (10.00 Uhr) feiert Wiesemann ein Pontifikalamt.