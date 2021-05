Bingen

Sperrungen aufgehoben: Bombe erfolgreich entschärft

In Bingen ist am Freitag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Alles sei „schnell und störungsfrei gelaufen“, sagte der Binger Bürgermeister Ulrich Mönch (CDU) am Mittag. Nach Angaben der Einsatzzentrale war die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe um kurz nach 12 Uhr entschärft. Ein Gebiet von 500 Metern um den Fundort war nach Angaben der Stadt evakuiert worden, rund 3000 Menschen hatten ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen.