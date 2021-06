Wiesbaden/Mainz

Sperrung von Autobahnbrücke führt zu Staus in Wiesbaden

Die Sperrung der Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 bei Wiesbaden hat am Montag zu teils erheblichen Verkehrsproblemen in der Landeshauptstadt geführt. Auf mehreren Hauptverkehrsadern bildeten sich am Vormittag längere Staus. Polizisten ersetzten an Kreuzungen teils die Ampeln, um den Verkehr fließender zu machen. Es gebe ein Konzept, das jeden Tag an das aktuelle Geschehen angepasst werde, sagte ein Polizeisprecher. „Es bleibt spannend die nächsten Tage.“