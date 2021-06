Wiesbaden/Mainz

Sperrung der Salzbachtalbrücke wird dauern

Die Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden bleibt vorerst aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. Wie lange die Sperrung dauern werde, könne derzeit nicht prognostiziert werden, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes am Samstag vor Ort. Das „Schadensbild“ müsse zunächst „umfangreich geprüft werden“. Dazu werde es ein Gutachten geben plus ein Konzept, wie es weitergehe. Die Brücke der A66 war am Freitag voll gesperrt worden, nachdem in Überbau und Pfeiler der südlichen Brückenhälfte deutliche Risse entdeckt worden waren. Zudem fielen Betonteile hinab.