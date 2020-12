Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 06:00 Uhr

Gau-Bickelheim

Sperrung der A63 Richtung Mainz bei Göllheim

Wegen eines Unfalls ist die Autobahn 63 bei Göllheim (Donnersbergkreis) am Dienstagabend für Aufräumarbeiten in Richtung Mainz gesperrt worden. Der Fahrer eines Lastwagens war aus ungeklärter Ursache im Bereich einer Baustelle von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizeiautobahnstation in Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) mit. Er durchbrach die Baustellenbegrenzung und wurde leicht verletzt. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde einige Stunden an der Anschlussstelle Göllheim abgeleitet.