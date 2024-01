Parteien

Mainz/Berlin

SPD-Landesverband: Kein besserer Platz für Lucke

Die rheinland-pfälzische SPD ist mit ihrem Versuch gescheitert, ihrem Kandidaten Karsten Lucke für die Europawahl einen aussichtsreicheren Listenplatz zu beschaffen. Bei einer Delegiertenkonferenz am Sonntag in Berlin bekam eine Gegenkandidatur des Europa-Abgeordneten und Spitzenkandidaten der Landespartei für Listenplatz 14 keine Mehrheit, wie die SPD Rheinland-Pfalz mitteilte. Lucke geht nun bei der Wahl am 9. Juni wie zuletzt geplant auf Platz 20 ins Rennen.