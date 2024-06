Berlin

EU

SPD-Kandidatin Barley: Kein Rückenwind aus Berlin

Von dpa/lrs

i Ein Mann wirft in Trier seinen Stimmzettel zur Europawahl in die Wahlurne. Foto: Harald Tittel/dpa

SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley hat das schwache Abschneiden ihrer Partei bei der Europawahl als bitter bezeichnet. «Es ist schon deutlich, dass wir aus der Bundespolitik keinen Rückenwind hatten», sagte sie am Sonntagabend im ZDF. Die deutsch-britische Juristin aus dem Raum Trier gehört dem EU-Parlament seit 2019 an. Barley hatte am Sonntagmorgen in Schweich (Kreis Trier-Saarburg) ihre Stimme abgegeben.