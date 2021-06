Mainz

SPD-Fraktionschefin setzt sich für das Ehrenamt ein

Die neue SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler will sich für das in der Corona-Pandemie stark gebeutelte Ehrenamt in Rheinland-Pfalz einsetzen. „Vereine sorgen für den Zusammenhalt und auch dafür, dass Kinder Aufgaben und Ziele haben“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Gerade in kleineren Orten stünden die Vereine im Mittelpunkt des Zusammenlebens. „Nach der langen durch die Pandemie bedingten Pause sind aber viele Vereine in finanziellen Schwierigkeiten“, sagte Bätzing-Lichtenthäler.