Mainz

SPD-Fraktion will konstruktiv mit Freien Wählern umgehen

Die SPD-Fraktion hat den Neuen im Landtag Rheinland-Pfalz ein konstruktives Miteinander angeboten. Die Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler wandte sich am Donnerstag in Mainz an die sechs Abgeordneten der Freien Wähler und sagte, sie sei „gespannt, welche Ideen sie im Laufe der Legislaturperiode vorbringen und auf welche Art sie im Plenum und in den Ausschüssen mitwirken werden“. Die SPD-Fraktion wolle Initiativen der Freien Wähler intensiv prüfen und sich mit ihnen konstruktiv auseinandersetzen, sagte Bätzing-Lichtenthäler in ihrer ersten Landtagsrede als Fraktionschefin.