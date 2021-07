Mainz

SPD-Fraktion will Ehrenamt zum Schwerpunkt machen

Die rheinland-pfälzische SPD-Landtagsfraktion will in der neuen Wahlperiode das Ehrenamt zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit machen. Künftig solle bei allen Gesetzesvorhaben und Verordnungen ein „Ehrenamt-Check“ gelten, also darüber diskutiert werden, welche Auswirkungen diese auf die Vereinslandschaft haben, kündigte die Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag in Mainz an. Ihre Fraktion habe zudem mit Markus Kropfreiter erstmals einen ehrenamtspolitischen Sprecher ernannt.