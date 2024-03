SPD-Fraktion gründet kinder- und jugendpolitischen Beirat

Kinder und Jugendliche seien etwa von den Folgen der Corona-Pandemie besonders betroffen gewesen, sagt die SPD-Fraktion. Mit einem neuen Gremium sollen ihre Belange noch mehr in den Fokus rücken.

Mainz (dpa/lrs). Die rheinland-pfälzische SPD-Fraktion hat einen kinder- und jugendpolitischen Beirat gegründet. In den Beirat seien mehr als zwei Dutzend Mitglieder aus unterschiedlichen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit persönlich berufen worden, teilte die Fraktion am Dienstag in Mainz anlässlich der konstituierenden Sitzung des neuen Gremiums mit. Es soll künftig regelmäßig tagen und die SPD-Fraktion beraten.

Kindern und Jugendlichen im Land solle eine stärkere Stimme gegeben werden, sagte der jugendpolitische Sprecher der Fraktion, Michael Simon. «Auch, weil die Krisen und Herausforderungen der vergangenen Jahre gerade sie in Teilen besonders hart getroffen haben – von den Folgen der Corona-Pandemie bis zu den Auswirkungen eines Krieges auf europäischem Boden.»