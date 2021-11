Mainz

SPD-Fraktion appelliert: „Keine Stromsperren“

Die rheinland-pfälzische SPD-Landtagsfraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat an die Energieversorger appelliert, den Menschen in den Wintermonaten bei Zahlungsrückständen nicht die Zufuhr etwa von Strom zu sperren. „Wir beobachten mit Sorge, dass zunehmend Menschen – größtenteils unverschuldet – in Notlagen geraten“, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Mainz. „Dieses Problem der steigenden Energiekosten und der Folgen für die Menschen wächst mit jedem Tag, an dem die Energiepreise weiter steigen und die Temperaturen draußen sinken.“ Ein „breiter Teil der Bevölkerung“ werde betroffen sein.