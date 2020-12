Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 13:40 Uhr

Mainz

SPD will trotz Corona Wahlkampf an der Haustür führen

Wahlkampf in Corona-Zeiten stellt alle Parteien vor besondere Herausforderungen. „Es gab noch nie einen Wahlkampf in einer vergleichbaren Situation“, sagte der rheinland-pfälzische SPD-Generalsekretär Daniel Stich am Dienstag in Mainz. Für den Wahlkampf zur Landtagswahl am 14. März 2021 kündigte er eine Verbindung von digitalen und analogen Formaten an.