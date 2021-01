SPD will mit Slogan „Wir mit ihr“ die Wahl gewinnen

Die rheinland-pfälzische SPD setzt im Wahlkampf für die Landtagswahl am 14. März voll auf ihre Spitzenkandidatin Malu Dreyer. Mit dem Slogan „Wir mit ihr“ will die Regierungspartei wieder stärkste Partei werden.

Mainz (dpa/lrs). Mit dem Slogan „Wir mit ihr“ will die rheinland-pfälzische SPD die Landtagswahl im März gewinnen und wieder die Regierung mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer stellen. „Der Slogan passt sehr gut zu mir“, sagte Dreyer am Freitag in Mainz bei der Vorstellung der Kampagne mit den ersten Großplakaten in Mainz. Denn: „Der Zusammenhalt der Gesellschaft ist für mich das Fundament meines politischen Handelns.“

„“Wir mit ihr" gilt sowohl für die Sozialdemokraten, aber auch für die Menschen im Land“, sagte der SPD-Landesvorsitzende und Innenminister Roger Lewentz. „Wer Malu Dreyer will – und das will die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger – muss SPD wählen.“ Mit dem Kampagnen-Slogan „Wir mit ihr“ werde den Bürgern zugleich aktives Mitgestalten angeboten. Er bedeute auch: „Wir sind stark mit ihr“ und „Wir mit ihr – ohne wenn und aber“.

Rheinland-Pfalz solle bei ihrem Wahlsieg zu einem weltweit führenden Standort für Biotechnologie ausgebaut werden, kündigte Dreyer an. Mit einer Wissenschaft von den Grundlagen bis zu den Therapien in einer alternden Gesellschaft solle ein international beachteter Leuchtturm geschaffen werden.

Sie wolle Rheinland-Pfalz zudem zu einem der nachhaltigsten Industriestandorte überhaupt entwickeln. „Für mich ist Klimaschutz auch Jobmotor.“ Dabei sollten alle von der Energiewende profitieren, auch Mieter und Kommunen. Das Wahlprogramm der SPD wird am 23. Januar verabschiedet. Andere Schwerpunkte seien eine neue Lernkultur mit digitalen Endgeräten sowie Gesundheit und Pflege in Stadt und Land.

Beim Wahlkampf im Lockdown setze die SPD einerseits stärker auf digitale Formate und andererseits auf analoge Formate wie Plakate, Anzeigen und ein buntes „Malu-Magazin“. Dies soll noch vor Beginn der Briefwahl am 1. Februar in einer Auflage von einer Millionen Stück die Haushalte erreichen und neben politischen Inhalten auf 16 bis 20 Seiten auch Buntes enthalten. Als Beispiel nannte SPD-Landesgeneralsekretär Daniel Stich ein Interview von Dreyer mit Schauspielerin Iris Berben.

In der SPD-Geschäftsstelle in Mainz werde wegen der Pandemie und ihren Beschränkungen ein zweites digitales Studio für eine „Tour der Spitzenkandidatin“ eingerichtet, kündigte Stich an. Dreyers Botschaft solle in alle 52 Wahlkreise und Regionen dringen und jeden Abend gesendet werden. „Wenn die Spitzenkandidatin nicht raus kann, holen wir den Wahlkreis zu uns ins Haus.“

Dreyer begeistere die Menschen auch weit über die Grenzen der SPD hinaus für Politik, sagte Stich. Daher sei die Kampagne auch als Bewegung zu verstehen, die für Ideen derer offen sei, die sich beteiligen wollten.

In der zweiten und dritten Phase des Wahlkampfs werde sich die SPD auf ihren Groß-Plakaten auch mehr mit inhaltlichen Schwerpunkten auseinandersetzen, kündigte Lewentz an. Schon jetzt gebe es Themenplakate mit Slogans wie „Für wirksamen Klimaschutz“, „Für unsere Gesundheit“, „Für beste Bildung“ und „Für sichere Arbeitsplätze“.