Mainz/Idar Oberstein

SPD wählt Ende Oktober ihren Landesvorstand

Die SPD Rheinland-Pfalz wählt ihren neuen Landesvorstand am 31. Oktober bei einem ordentlichen Parteitag in Idar-Oberstein. Das habe der Landesvorstand am Wochenende digital beschlossen, teilte der Sprecher der Partei, Timo Haungs, am Montag in Mainz mit. Tagungsort ist die Messe, wo die Grünen vor rund zehn Tagen ihre Landesliste gewählt haben. Das Gelände ermöglicht es, die Corona-Abstandsregeln auch bei vielen Delegierten einzuhalten.