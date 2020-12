Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 02:10 Uhr

Mainz

SPD verschiebt Listenparteitag auf Anfang Dezember

Die rheinland-pfälzische SPD verschiebt ihren am 28. November in Trier geplanten Listenparteitag wegen der Corona-Beschränkungen um eine Woche auf Anfang Dezember und verlegt ihn nach Mainz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Landesvorsitzende und Innenminister Roger Lewentz sollen dann am Freitagabend (4. Dezember) in der Halle 45 sprechen, die Delegierten können sich digital zuschalten, wie Lewentz am Montag in Mainz ankündigte. Am Samstag (5. Dezember) wird die Landesliste aufgestellt, dazu würden 60 bis 65 Prozent der rund 400 Delegierten erwartet.