Mainz

SPD stellt ihre Kampagne zur Landtagswahl vor

Die rheinland-pfälzische SPD stellt heute in Mainz ihre Kampagne und den Slogan für die Landtagswahl am 14. März vor. Dabei werden in einer großen Halle in Mainz erste Wahl-Plakate gezeigt. Mit dabei sind die Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Malu Dreyer, der Landesvorsitzende Roger Lewentz und Landesgeneralsekretär Daniel Stich. Sie wollen auch erläutern, wie der Wahlkampf in der Corona-Krise und im Lockdown funktionieren kann. Die Grünen hatten ihre Plakate und Slogans bereits am Donnerstag in einer Online-Präsentation vorgestellt.