Mainz

SPD stellt ihre fünf designierten Minister vor

Die zweite Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz unter SPD-Führung steht. Über den Koalitionsvertrag stimmen die drei Parteien am Donnerstagabend getrennt bei Parteitagen ab, und der neue Zuschnitt der Ministerien ist auch schon bekannt. Aber wie sieht das Kabinett aus? SPD-Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie der Landesvorsitzende Roger Lewentz stellen heute in Mainz die fünf designierten SPD-Minister vor.