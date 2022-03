SPD Schleswig-Holstein gratuliert Rehlinger zu Wahlerfolg

Die SPD in Schleswig-Holstein hat der Spitzenkandidatin Anke Rehlinger zum «grandiosen» Erfolg bei der Landtagswahl im Saarland gratuliert. «Sie wird die vierte sozialdemokratische Ministerpräsidentin werden. Künftig führen wir acht von 16 Landesregierungen», teilte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Sonntagabend in Kiel mit.

Saarbrücken (dpa) – Thomas Losse-Müller, SPD-Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein, sagte laut Mitteilung: «Wenn wir als SPD gemeinsam kämpfen, gewinnen wir Wahlen. Das war 2021 so und das wird dieses Jahr in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfahlen und Niedersachsen auch so sein.» Das starke Abschneiden der Saar-SPD gebe auch der SPD in Schleswig-Holstein Rückenwind für den Wahlkampf in den nächsten sechs Wochen. Dort wird im Mai gewählt.

Nach den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF lag die SPD im Saarland mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger weit vor der bislang regierenden CDU von Ministerpräsident Tobias Hans. Die Union fuhr eine historische Niederlage ein. Damit zeichnet sich ein Wechsel im Amt des Regierungschefs ab.

