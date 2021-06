Gensingen

SPD Rheinland-Pfalz bestimmt Landesliste für Bundestagswahl

Die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz bestimmen an diesem Samstag (ab 10.00 Uhr) ihre Landesliste für die Bundestagswahl im September. Dazu kommen etwa 200 Vertreterinnen und Vertreter in der Nahetal-Arena in Gensingen zusammen.