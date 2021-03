Mainz

SPD in ZDF-Umfrage weiter vorn in Rheinland-Pfalz

Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt die SPD mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Umfragen weiter vor der CDU von Herausforderer Christian Baldauf. In der am Donnerstagabend veröffentlichten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF kommt die SPD auf 33 Prozent, die CDU auf 29 Prozent. Dies ist unverändert im Vergleich zum ZDF-„Politbarometer“ in der vergangenen Woche.