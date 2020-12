Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 14:40 Uhr

Mainz

SPD, FDP und Grüne gegen Diskriminierung bei Blutspenden

Mit einem gemeinsamen Antrag wollen die drei rheinland-pfälzischen Regierungsfraktionen die Diskriminierung von Homosexuellen beim Blutspenden beenden und den Kreis von Spendern erweitern. Sie forderten die Landesregierung am Montag in Mainz auf, sich auf Bundesebene für eine entsprechende Änderung des Transfusionsgesetzes und der Richtlinie der Bundesärztekammer einzusetzen. Über den Antrag soll an diesem Donnerstag der Landtag beraten.