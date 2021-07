Berlin (dpa)

SPD: „Anstrengungen bündeln, um Menschenleben zu retten“

Berlin (dpa). Die SPD-Spitze setzt in der Hochwasser-Katastrophe auf konzentriertes Krisenmanagement und rasche Hilfe. „Jetzt gilt es, alle Anstrengungen zu bündeln, um Menschleben zu retten und noch größere Schäden zu verhindern“, sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Walter-Borjans und die Co-Vorsitzende Saskia Esken drückten die Hoffnung aus, „dass die Vermissten unversehrt in den Kreis ihrer Familien zurückkehren“.